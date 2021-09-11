ГАИ расставила ловушки и проводит спецмероприятие

/ Общество
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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают вести борьбу с любителями быстрой езды.

Фото носит иллюстративный характер

По традиции кроме стационарных датчиков контроля скорости на дорогах страны появились и мобильные радары.

Так, в Гродненской области они будут находиться в следующих местах:

  • дорога Р-99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно (в Гродненском районе);
  • дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе);
  • дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Польши (в Гродненском районе);
  • трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе).

А вот, где в столице не стоит лихачить:

с 07:30 до 19:30

  • проспект Жукова, 17;
  • проспект Независимости, 45;
  • проспект Партизанский, 8;
  • улица Орловская, 66;
  • улица Ташкентская (в районе моста через Свислочь);
  • улица Ваупшасова, 4/15.

c 12:00 до 24:00

  • МКАД (41-й км);
  • МКАД (17-й км);
  • МКАД (53-й км);
  • проспект Независимости, 131/2;
  • проспект Партизанский, 147.

c 20:00 до 03:00

  • улица Московская, 8 (со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости).

Кроме этого, сотрудники ГАИ Брестской области усилили контроль в регионе, отрабатывая на выходных трассы М-1 и М-10, а также дорогу Р-17.

 

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Тэги: ГАИ

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