ГАИ расставила ловушки и проводит спецмероприятие
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают вести борьбу с любителями быстрой езды.
По традиции кроме стационарных датчиков контроля скорости на дорогах страны появились и мобильные радары.
Так, в Гродненской области они будут находиться в следующих местах:
- дорога Р-99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно (в Гродненском районе);
- дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе);
- дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Польши (в Гродненском районе);
- трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе).
А вот, где в столице не стоит лихачить:
с 07:30 до 19:30
- проспект Жукова, 17;
- проспект Независимости, 45;
- проспект Партизанский, 8;
- улица Орловская, 66;
- улица Ташкентская (в районе моста через Свислочь);
- улица Ваупшасова, 4/15.
c 12:00 до 24:00
- МКАД (41-й км);
- МКАД (17-й км);
- МКАД (53-й км);
- проспект Независимости, 131/2;
- проспект Партизанский, 147.
c 20:00 до 03:00
- улица Московская, 8 (со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости).
Кроме этого, сотрудники ГАИ Брестской области усилили контроль в регионе, отрабатывая на выходных трассы М-1 и М-10, а также дорогу Р-17.