МВФ виртуально будет следить за экономикой и борьбой с COVID-19 в Беларуси

Международный валютный фонд (МВФ) анонсировал запуск виртуальной миссии для изучения экономической ситуации в Беларуси, сообщает агентство Reuters со ссылкой на МВФ.

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Представитель фонда заявил, что миссия персонала является частью мандата МВФ по надзору и мониторингу за экономикой и направлена на сбор дополнительной информации об экономических событиях в Беларуси и ее ответных мерах на пандемию COVID-19 .

Ожидается, что МВФ начнет мониторинг уже в понедельник, 13 сентября, сообщил Reuters источник, знакомый с планами фонда, но не уполномоченный говорить публично.

Как отмечает агентство, миссия начинается «на фоне обеспокоенности» из-за транша размером почти в 1 млрд долларов, который МВФ выделил режиму Александра Лукашенко , чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

23 августа Международный валютный фонд одобрил распределение специальных прав заимствования (Special drawing rights, или SDR) в объеме 650 млрд долларов. Выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов. Беларуси выделено 653 млн в SDR, или более 900 млн долларов в эквиваленте.

Находящиеся за рубежом белорусские демократические лидеры, а также представители диаспоры призвали МВФ заблокировать властям Беларуси доступ к средствам SDR, в том числе заморозить их обмен в свободно конвертируемые валюты до момента, пока в стране не будут проведены новые, свободные выборы.

SDR — специально созданное средство для платежных расчетов МВФ. Его валютный курс определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. В прошлый раз МВФ обращался к инструменту SDR в 2009 году, чтобы поддержать мировую экономику после глобального финансового кризиса.