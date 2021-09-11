Экономические ведомства Беларуси и РФ определят 5-7 проектов в рамках союзных программ

/ Экономика
Просмотров: 26

Беларусь и Россия планируют реализовать новые кооперационные проекты, заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков 10 сентября после встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Фото носит иллюстративный характер

«В кулуарах мы с моим коллегой Максимом Геннадьевичем договорились о том, что определим пять-семь крупных проектов, которые можно будет реализовать в рамках союзных программ. В ближайшее время работа начнется. Основной упор будет сделан в первую очередь на кооперационные связи, на экспорт в третьи государства. Это возможность привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, а в конечном итоге обеспечивать благосостояние наших граждан», — приводит слова Червякова пресс-служба Минэкономики.

По словам министра, обсуждается сотрудничество в различных областях, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, космической сфере. Актуальны и вопросы импортозамещения.

«В ближайшее время мы определим те направления, где у нас есть точки соприкосновения, компетенции, ресурсы для того, чтобы достаточно быстро сформировать этот пакет инвестиционных программ для их реализации на территории либо нашей страны, либо России с привлечением частного бизнеса», — отметил Червяков.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Углубленная интеграция
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Cоюзное государство Персона: Александр Червяков Максим Решетников

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко и Путин: кто кого обыгрывает на интеграционном поле?

Лукашенко и Путин: кто кого обыгрывает на интеграционном поле?

Премьеры Мишустин и Головченко выступили с совместным заявлением

Премьеры Мишустин и Головченко выступили с совместным заявлением

Программы с подвохом. Кремль ведет дело к единой валюте и союзному парламенту

Программы с подвохом. Кремль ведет дело к единой валюте и союзному парламенту

Пятая встреча. О чем договорятся Лукашенко и Путин?

Пятая встреча. О чем договорятся Лукашенко и Путин?