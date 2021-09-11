Что случилось с валютой
Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала падением сразу четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции утратили:
- евро на 0,0219 пункта (с 2,9823 до 2,9604 белорусского рубля);
- доллар на 0,0124 пункта (с 2,5123 до 2,4999 белорусского рубля);
- российский рубль на 0,0159 пункта (с 3,4515 до 3,4356 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый на 0,1042 (с 6,6118 до 6,5076 белорусского рубля за 10 злотых).
Рост продемонстрировала:
- гривна на 0,0217 пункта (с 9,3355 до 9,3572 белорусского рубля за 100 гривен).
На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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