Что случилось с валютой

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Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала падением сразу четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Свои позиции утратили:

  • евро на 0,0219 пункта (с 2,9823 до 2,9604 белорусского рубля);
  • доллар на 0,0124 пункта (с 2,5123 до 2,4999 белорусского рубля);
  • российский рубль на 0,0159 пункта (с 3,4515 до 3,4356 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый на 0,1042 (с 6,6118 до 6,5076 белорусского рубля за 10 злотых).

Рост продемонстрировала:

  • гривна на 0,0217 пункта (с 9,3355 до 9,3572 белорусского рубля за 100 гривен).

На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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