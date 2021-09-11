Почему Путин обречен кормить Лукашенко. Мнение политолога

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По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, нынешнему хозяину Кремля чрезвычайно важно держать белорусского правителя в орбите своих интересов.

Фото pixabay.com

Нынешнюю ситуацию с согласованием 28 «дорожных карт», которые за три года обсуждения превратились в «Союзные программы», эксперт объяснил DW тем, что «Путину чрезвычайно важно к выборам преподнести подарок своим избирателям. А наши избиратели любят геополитические подарки».

Он отметил, что три всплеска популярности Путина были связаны с войнами.

Впрочем, убежден Орешкин, с Лукашенко войны никакой не планируется, а будет «мирное поглощение или, точнее, создание иллюзии медленного поглощения».

Эксперт говорит, что президент РФ не может не давать Александру Лукашенко деньги, потому что крушение правящего в Беларуси режима «будет катастрофой для Путина хотя бы с точки зрения тех же самых избирателей»: «Поэтому он обречен его кормить. Лукашенко это прекрасно понимает и в ответ охотно провоцирует заявления о дружбе и братстве».

При этом никаких серьезных шагов, которые ограничили бы его собственную власть на территории Беларуси, Лукашенко делать не собирается.

 

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Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Cоюзное государство Персона: Дмитрий Орешкин

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