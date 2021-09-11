Литва оборудовала колючей проволокой 21 километр границы с Беларусью

Литва оборудовала колючей проволокой 21 км границы с Беларусью, всего планируется возвести ограждение на участках общей протяженностью 508 км. Такие данные были оглашены на прошедших 10 сентября очередных консультациях руководителей министерств внутренних дел стран Балтии и Польши по вопросу нелегальной миграции с белорусской территории.

Проволока получена из Эстонии, Словении, Украины, Словакии, Венгрии, средства на ее закупку — из Чехии, Эстонии и Дании, сообщает МВД Литвы.

На консультациях стороны обсудили литовскую инициативу внести поправки в законодательство Евросоюза, касающееся защиты границ, управления миграцией и убежища.

Правила ЕС должны быть адаптированы к сегодняшним реалиям, таким как «гибридная агрессия со стороны белорусского режима». Литва, Латвия и Польша уже приняли поправки к национальному законодательству, которые «помогли контролировать потоки нелегальной миграции», но страны Балтии и Польша согласны с тем, что решения необходимы на более высоком уровне.

«У членов ЕС есть право защищать свои национальные интересы и безопасность своих народов при чрезвычайной ситуации. Это требует решений также на уровне ЕС, создающих предпосылки для борьбы с вызовами со стороны недемократических режимов при использовании ими миграции. Эти решения нужны нам сейчас», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

«Наша главная ответственность — обеспечить надежную защиту внешних границ ЕС и предотвратить перемещение нелегальных мигрантов в другие страны ЕС; страны Балтии и Польша не являются целью нелегалов», — подчеркнула Билотайте. Поэтому, по ее мнению, физический барьер в интересах всего ЕС, на что Литва продолжает просить финансовую поддержку.

Литва, Латвия и Польша объявили режим чрезвычайного положения либо чрезвычайной ситуации в граничащих с Беларусью районах из-за притока нелегалов, главным образом из Ирака. ЕС обвиняет в кризисе белорусские власти, Минск возлагает вину на ЕС. Белорусское погранведомство сообщает о страданиях животных, не могущих мигрировать из-за колючей проволоки на литовской стороне границы.

Ранее глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев объяснил, почему Литва не впустит в страну афганцев , о которых упомянул ЕСПЧ.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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