Украинские пограничники усилили охрану границы с Беларусью из-за учений «Запад-2021»

Украинские пограничники усилили охрану границы с Беларусью с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2021». Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Источник: ua-rating.com

«Сегодня в Беларуси начались военные учения. На территории страны сейчас находится много российских военных и боевой техники. В связи с этим пограничники усилили охрану границы, в частности привлекли спецподразделения. Сейчас ситуация на границе спокойная», — приводит слова Ионушаса пресс-служба партии.

Он отметил, что все пункты пропуска работают в обычном режиме, границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, ведется мониторинг с постов наблюдения, задействована авиация.

«Мы в профильном комитете постоянно наблюдаем за ситуацией. В Госпогранслужбе заверили, что делают все, чтобы не допустить провокаций и незаконного пересечения границы», — сказал народный депутат.

Как сообщалось, совместные стратегические учения «Запад-2021» проходят 10—16 сентября на четырех белорусских полигонах (230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиаполигон Ружанский, Брестский полигон) и девяти российских.

Всего в учениях участвуют около 200 тыс. военнослужащих (в том числе около 2 тыс. военных стран ОДКБ, ШОС и ряда государств — в составе коалиционной группировки войск), более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

К части учений, которые запланировано провести на территории Беларуси, в общей сложности привлекут около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военных из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники (в том числе около 140 танков), около 110 единиц артиллерии и ракетных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.