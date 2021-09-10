Дмитрий Басков покинул пост председателя Федерации хоккея Беларуси

Дмитрий Басков 10 сентября написал заявление об уходе с поста председателя Федерации хоккея Беларуси. На этот шаг он пошел спустя несколько дней после решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) о его отстранении на пять лет от всей деятельности, связанной с хоккеем с шайбой.

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«В своем решении я руководствовался одним: белорусский хоккей не должен пострадать. Я сам был хоккеистом, сам прошел через все это, поэтому, когда я понимаю, что Международная федерация хоккея может запретить всем нашим сборным, клубным командам и детско-юношеским школам выступать на международной арене, я просто не могу себе этого позволить», — заявил Басков телеканалу «Беларусь 1».

Комментируя политические обвинения со стороны ИИХФ, он отметил следующее: «Знаете, это уже моя личная позиция и мое дело. Я "размахивал" государственным флагом своей страны, и это моя страна, мой президент, мой государственный флаг и мое личное право. И никто не вправе мне указывать. И ни Международная федерация хоккея, ни Рене Фазель, ни дисциплинарный комитет ИИХФ не вправе мне указывать, как себя вести».

Отвечая на вопрос о планах на будущее, Басков отметил: «Сил у меня много, желания приносить пользу еще больше. Уверен, без работы не останусь. Я всегда работал на благо государства и буду дальше это делать».

Как было сказано в эфире телеканала «Беларусь 1», государство окажет поддержку и помощь федерации хоккея и Дмитрию Баскову в опротестовании решения ИИХФ в международных организациях. Уже сейчас идет работа по подготовке исков.

Как сообщалось, независимая дисциплинарная коллегия Международной федерации хоккея с 10 сентября текущего года на пять лет отстранила Баскова от всей деятельности, связанной с хоккеем с шайбой. Решение было принято после десяти месяцев расследования дисциплинарной коллегии ИИХФ.