Инфляция в августе составила 0,2%, с начала года — 6,1%

Потребительские цены в Беларуси в августе по сравнению с июлем 2021 года выросли на 0,2%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 6,1%, сообщил Национальный статистический комитет.

В годовом измерении инфляция в августе по сравнению с июлем не изменилась и составила 9,8%.

В августе цены на продовольственные товары снизились на 0,1%, на непродовольственные — выросли на 0,7%, а на услуги — на 0,1%.

По сравнению с декабрем 2020 года в августе цены на продовольственные товары увеличились на 5,6%, на непродовольственные — на 7,4%, на услуги — на 5,3%.

В годовом выражении продовольствие подорожало на 9,5%, непродовольственные товары — на 11,4%, услуги — на 8,3%.

Для сравнения: в июле по сравнению с июнем 2021 года цены выросли на 0,1%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 5,9%.

За 2020 год инфляция достигла 7,4% при официальном прогнозе 5%. В 2021 году власти прогнозировали инфляцию также не выше 5%.

Теперь Нацбанк ожидает, что по итогам третьего квартала годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне (9,9%). В последующем, по мнению специалистов регулятора, интенсивность инфляционных процессов замедлится: по итогам 2021 года прирост потребительских цен оценивается около 9%, а к концу 2022 года инфляция в годовом выражении приблизится к 6%.