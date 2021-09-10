В Витебске задержали причастных к повреждению баннеров

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Причастные к повреждению баннеров в Витебске задержаны. Информацию об этом разместила пресс-служба МВД.

«В минувший понедельник в деструктивных телегарам-каналах появились фотоотчеты хулиганской выходки: неизвестные испортили два баннера с изображением сотрудников ГАИ. Оперативники уголовного розыска установили причастных. Выяснилось: ночью 6 сентября возле моста через Западную Двину 29-летний мужчина вместе с двумя подельницами 34 и 47 лет облили билборды красной краской и скрылись. Ущерб от порчи имущества составил более 600 рублей», — говорится в сообщении.

По месту жительства витебчан обнаружена печатная продукция протестного толка, БЧБ-флаги и иная атрибутика.

За порчу имущества возбуждено уголовное дело.
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Тэги: задержания активистов ГАИ МВД протест Город: Витебск

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