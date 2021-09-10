«Белавиа» увеличивает частоту полетов в города России

«Белавиа» увеличивает количество рейсов в города Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, в Москву (Домодедово) будет выполняться 2 рейса в день с 21 сентября. С 25 сентября полеты в международный аэропорт Домодедово будут совершаться 3 раза в день.

Москва (Шереметьево) — 2 рейса в день с 21 сентября.

Санкт-Петербург — 2 рейса в день с 21 сентября. С 29 сентября рейсы из Минска в город на Неве будут выполняться 3 раза в день.

Екатеринбург — 2 рейса в неделю с 28 сентября.

Уфа — 2 рейса в неделю с 29 сентября.

Ростов-на-Дону — 2 рейса в неделю с 26 сентября.

Казань — 2 рейса в неделю с 29 сентября.

Самара — 2 рейса в неделю с 26 сентября.

Подробнее ознакомиться с расписанием и тарифами можно на официальном сайте belavia.by. Авиакомпания также рекомендует информацию по ограничениям на въезд уточнять у компетентных органов страны прилета.

Как сообщалось, власти Беларуси и России приняли решение о снятии 21 сентября всех ограничений на пассажирское авиасообщение между двумя странами, которые были введены в связи с появлением и распространением COVID-19.