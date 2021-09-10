В Беларуси создается система общественных инспекторов

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Александр Лукашенко подписал указ №339 «Об общественных инспекторах», сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом на базе Комитета государственного контроля создается система общественных инспекторов. Ими могут быть граждане Беларуси, достигшие 25-летнего возраста и способные по своим «моральным и деловым качествам» содействовать контролирующим органам. Общественные инспектора будут выполнять данные функции на общественных началах в свободное от основной работы или учебы время.

Федерация профсоюзов Беларуси, иные общественные объединения могут вносить предложения о привлечении их членов к работе в качестве общественных инспекторов, в том числе для выполнения социально значимых задач, например мониторинга цен на товары первой необходимости, эффективности использования государственного имущества.

Методическое руководство деятельностью общественных инспекторов будет осуществлять Комитет государственного контроля.
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Тэги: Госконтроль КГК Персона: Александр Лукашенко

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