Трем пенсионеркам дали сутки за акцию в поддержку Знака и Колесниковой

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У нескольких пенсионерок, ранее судимых за акцию в электричке, были произведены обыски. После обыска были задержаны 60-летняя Ирина Новик, 61-летняя Наталья Агейчик и Алла Буянкова.

У одной из них обыск проводили сотрудники КГБ, передает «Вясна».

Женщин обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии 6 сентября на улице Сторожовской в Минске. Милиционер «Александрович» в суде заявил, что лично видел десять человек в белых футболках с надписью «23.34», но запомнил только Ирину, Наталью и Аллу.

Наталье Агейчик присудили 30 суток ареста, Алле Буянковой и Ирине Новик — по 15 суток.

 

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Тэги: обыск задержания активистов Персона: Наталья Агейчик Ирина Новик Алла Буянкова

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