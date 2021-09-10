Минчанку оштрафовали более чем на 2 тысячи рублей за цвет волос

Судья Фрунзенского района столицы Наталья Бугук оштрафовала минчанку на 80 базовых величин за цвет волос, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Отмечается, что утром 9 сентября на улице Одинцова в Минске милиция задержала 19-летнюю Викторию Левину. Ее отвезли во Фрунзенское РУВД, где составили протокол по ст. 24.23 КоАП. В протоколе указано, что она «провела пикетирование, имея на голове окраску волос бело-красно-белого цвета».

Девушку судили в тот же день в суде Фрунзенского района по скайпу. Виктория рассказала, что волосы покрасила почти полгода назад ради шутки. Сначала они были белые, а сзади несколько прядей красного цвета. Но у девушки отросли черные корни волос, поэтому они теперь имеют окраску «черно-бело-красную».

Судья попросила Левину повернуться и показать, как выглядят волосы. Она отметила, что у девушки «очень интересная и оригинальная прическа», признала ее виновной в пикетировании и вынесла решение о штрафе в 2320 рублей.