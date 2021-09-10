В США объявили лауреатов Шнобелевской премии

В США состоялась 31-я церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) — пародии на Нобелевскую премию, которая присуждается за комичные научные исследования. Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в онлайн-формате, ее лауреатами стали ученые из 24 стран, сообщили организаторы.

Шнобелевская премия мира досталась американским биологам Итану Бесерису, Стивену Нейлуэю и Дэвиду Кэрриеру за исследование волос млекопитающих в качестве защиты от ударов: проверка гипотезы влияния кулачного боя на эволюцию человеческих волос на лице.

Ученые проверили на специальных муляжах гипотезу о том, что бороды и усы у мужчин изначально предназначены для того, чтобы защищать кожу и кости от ударов в драке. Как показали эксперименты, волосяной покров поглощает до 37% энергии удара.

Также в число лауреатов Шнобелевской премии вошли:

Биология: Сюзан Шетц (Швеция) — за «анализ различных вариантов мурлыканья, мяуканья, урчания, визгов, стонов, шипения и других способов коммуникации, которые кошки используют для общения со своими владельцами».

Экология: Лейла Сатари, Альба Гюллен, Анхела Видель-Верду и Мануэль Поркар (Испания, Иран), которые собирали прилипшую к тротуарам жевательную резинку и на протяжении трех месяцев изучали, как меняется ее химический состав и какие бактерии скапливаются на ее поверхности.

Химия: международная группа исследователей (десять человек) которая проверяла состав воздуха в кинотеатрах и выяснила, что концентрация определенных веществ в зале изменяется в соответствии с тем, что происходит на экране (сцены насилия, секса, антисоциального поведения, употребления наркотиков и ненормативной лексики).

Экономика: профессор Montpellier Business School Павел Блаватский (украинец по происхождению), который исследовал, может ли ожирение у политиков служить индикатором уровня коррупции. Как выяснилось, у министров стран бывшего СССР с самыми низкими показателями коррупции (Литва, Латвия, Эстония и Грузия) самый низкий индекс массы тела.

Медицина: четверо ученых из Германии, Турции и Британии, которые доказали, что оргазм может прочищать нос не хуже, чем капли от насморка.

Физика: группа ученых из Нидерландов, Италии, Тайваня и США за работу о том, как пешеходам удается избегать постоянных столкновений с другими пешеходами.

Кинетика: исследователи из Швейцарии, Италии и Японии за эксперименты по выяснению того, почему пешеходы иногда все-таки сталкиваются.

Энтомология: четверо американцев за работу Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках. Ученые экспериментально проверили комбинацию химикатов против тараканов и их личинок на восьми подводных лодках.

Транспорт: тринадцать ученых из Намибии, ЮАР, Танзании, Бразилии, Британии и США за исследование, безопасно ли перевзить черных носорогов по воздуху вверх ногами.

Напомним, в 2020 году Шнобелевскую премию по физике получили украинские ученые Иван Максимов и Андрей Потоцкий за исследование дождевых червей. Также среди лауреатов оказались Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп и еще несколько мировых лидеров «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».