Несколько представителей Литвы будут наблюдать за учениями «Запад-2021» в Беларуси

Несколько представителей Литвы будут наблюдать за белорусско-российскими стратегическими учениями «Запад-2021» на территории Беларуси, сообщил 10 сентября балтийскому информагентству BNS литовский министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

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«На следующей неделе, в основном в последние дни активной фазы учений, с нашей стороны должно быть два или три человека, которые будут представлять Литву и наблюдать за учениями изнутри», — заявил он. Вместе с тем он добавил, что наблюдателям, участвующим в демонстрационных этапах учений, предоставляют лишь официальные сценарии.

«Потому мы должны собрать всю информацию с помощью иных источников, разведки, чтобы увидеть реальную картину», — сказал Анушаускас.

По его словам, характер масштабных белорусско-российских учений сохраняет «некоторую агрессию». Он подчеркнул, что Литва готова к различным сценариям развития событий, но о возможном нападении говорить не приходится.

«Несмотря на высокий уровень напряженности в регионе, который всегда вызывается учениями подобного типа, и то, что мы готовы к различным планам, сценариям, готовы отреагировать на любой поворот событий, в данный момент нет оснований говорить о нападении <...> на страны НАТО под видом учений», — добавил министр национальной обороны Литвы.

Как сообщалось, совместные стратегические учения «Запад-2021» проходят 10—16 сентября на четырех белорусских полигонах (230-й общевойсковой Обуз-Лесновский полигон, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиаполигон Ружанский, Брестский полигон) и девяти российских (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

Всего в учениях участвуют около 200 тыс. военнослужащих (в том числе около 2 тыс. военных стран ОДКБ, ШОС и ряда государств — в составе коалиционной группировки войск), более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

К части учений, которые запланировано провести на территории Беларуси, в общей сложности привлекут около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военных из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники (в том числе около 140 танков), около 110 единиц артиллерии и ракетных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

До 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника белорусской армии вернутся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения ВС России покинут территорию Беларуси.

На территории РФ от Вооруженных сил Беларуси в учениях будут участвовать около 400 военнослужащих, задействуют более 30 единиц боевой техники.

Минобороны Беларуси неоднократно подчеркивало, что учения носят «сугубо оборонительный характер» и направлены, прежде всего, на «демонстрацию прочности отношений Республики Беларусь и Российской Федерации, а также положительной динамики интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства». Маневры «не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».

На церемонии открытия учений 9 сентября на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне (Барановичский район, Брестская область) начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич заявил, что учения «Запад-2021» продемонстрируют высокую готовность армий Беларуси и России к «совместным действиям по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Союзного государства». Это, по его словам, «станет своеобразным сигналом для коллективного Запада о бесперспективности разговора с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана и других стран Организации Договора о коллективной безопасности».