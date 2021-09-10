20-летний минчанин получил четыре года колонии усиленного режима за акции протеста

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В суде Центрального района Минска 10 сентября к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима приговорили 20-летнего слесаря Артема Саковича за участие в августовских протестах 2020 года.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, молодого человека обвинили в участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), подготовке к участию в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК), подготовке к незаконному изготовлению и ношению предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 295-3).

На суде Сакович сказал, что в ночь с 10 на 11 августа прошлого года он присутствовал на акциях протеста, но лишь снимал происходившее на телефон. 12 августа его знакомые (один из которых позже уехал в Польшу) предложили сделать «коктейли Молотова». С канистрой и бутылками молодых людей задержали в одном из дворов микрорайона Запад-3: «немножко поколотили и повели в микроавтобус».

Тогда в отношении Саковича составили административный протокол. В рамках уголовного дела молодого человека задержали только 22 июня текущего года, когда он пришел в милицию как свидетель по другому уголовному делу. Сакович также узнал, что находился в розыске, хотя, по его словам, не скрывался — жил дома, ходил на работу.

В суде вину Сакович признал полностью. Выступая с последним словом, молодой человек сказал: «Прошу не судить меня строго. И прошу не лишать свободы. Мама после смерти отца осталась одна и нуждается в помощи».

 

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Тэги: репрессии Персона: Артем Сакович Город: Минск

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