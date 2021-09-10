Прошли обыски у пенсионерок, оштрафованных за чтение белорусской классики в электричке

В Минске 9 сентября прошли обыски у пенсионерок, которых ранее судили за чтение белорусских книг в электропоезде, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

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По информации правозащитников, после обыска дома у 60-летней Ирины Новик ее задержали. По словам дочери женщины, в постановлении на обыск было указано несколько статей. Сегодня запланировано рассмотрение ее дела в суде Центрального района Минска.

1 марта Новик на основании ч. 1 ст. 24.23 КоАП оштрафовали на 30 базовых величин за то, что 26 февраля она в числе других пенсионерок читала книги белорусских классиков в электричке. Тогда 15 женщин задержали и отвезли в ИВС на Окрестина. Их обвинили в участии в несанкционированной акции и оштрафовали на большие суммы. Одну из женщин арестовали.

Правозащитники также сообщают об обыске у еще одной привлеченной к ответственности за чтение белорусских книг в электропоезде — 61-летней пенсионерки Натальи Агейчик. Ее после обыска также задержали, ожидается суд.

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