В Москве от COVID-19 умер известный поэт с белорусскими корнями Игорь Шкляревский

/ Культура
Просмотров: 56

В Москве от последствий, связанных с COVID-19 умер известный поэт Игорь Шкляревский. 25 июня ему исполнилось 83 года.

Будущий мастер слова родился в Белыничах в семье учителей. Учился в Могилевском пединституте, а в 1965-м окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Член Союза писателей СССР с 1964 года.

Переводил со славянских языков. В 1979 опубликовал перевод «Слова о полку Игореве», который высоко оценил крупнейший специалист по древнерусской литературе Дмитрий Лихачев.

На полученную в 1987 году за очередную книгу Государственную премию СССР высаживал в Беларуси леса.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: литература Персона: Игорь Шкляревский

Другие материалы на эту тему:

Альгерд Бахарэвіч прадставіў свой фемінісцкі раман

Альгерд Бахарэвіч прадставіў свой фемінісцкі раман

Читали ли вы книги Алексиевич: опрос БелаПАН в Могилеве

Читали ли вы книги Алексиевич: опрос БелаПАН в Могилеве

Дыктатура можа дапамагчы беларускім творцам дайсці да еўрапейскага чытача

Дыктатура можа дапамагчы беларускім творцам дайсці да еўрапейскага чытача

Белорусский ПЕН-центр вручил ежегодные премии

Белорусский ПЕН-центр вручил ежегодные премии