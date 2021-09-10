В Москве от COVID-19 умер известный поэт с белорусскими корнями Игорь Шкляревский

В Москве от последствий, связанных с COVID-19 умер известный поэт Игорь Шкляревский. 25 июня ему исполнилось 83 года.

Будущий мастер слова родился в Белыничах в семье учителей. Учился в Могилевском пединституте, а в 1965-м окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Член Союза писателей СССР с 1964 года.

Переводил со славянских языков. В 1979 опубликовал перевод «Слова о полку Игореве», который высоко оценил крупнейший специалист по древнерусской литературе Дмитрий Лихачев.

На полученную в 1987 году за очередную книгу Государственную премию СССР высаживал в Беларуси леса.