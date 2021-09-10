Доллар серьезно упал перед выходными

Американская валюта серьезно просела на последних торгах недели, опустившись ниже отметки 2,5 белорусского рубля.

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Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих отметках:

доллар — 2,4999 белорусского рубля (-0,0105 пункта);

евро — 2,9604 белорусского рубля (-0,0084 пункта);

российский рубль — 3,4356 белорусского рубля за 100 российских (-0,0008 пункта).

На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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