Доллар серьезно упал перед выходными

/ Экономика
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Американская валюта серьезно просела на последних торгах недели, опустившись ниже отметки 2,5 белорусского рубля.

Фото pexels.com

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих отметках:

  • доллар — 2,4999 белорусского рубля (-0,0105 пункта);
  • евро — 2,9604 белорусского рубля (-0,0084 пункта);
  • российский рубль — 3,4356 белорусского рубля за 100 российских (-0,0008 пункта).

На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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