Доллар серьезно упал перед выходными
Американская валюта серьезно просела на последних торгах недели, опустившись ниже отметки 2,5 белорусского рубля.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих отметках:
- доллар — 2,4999 белорусского рубля (-0,0105 пункта);
- евро — 2,9604 белорусского рубля (-0,0084 пункта);
- российский рубль — 3,4356 белорусского рубля за 100 российских (-0,0008 пункта).
На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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