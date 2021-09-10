За сутки в ЕС не впустили около 380 нелегальных мигрантов из Беларуси

За прошедшие сутки в страны Европейского союза не впустили около 380 мигрантов, намеревавшихся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что белорусско-польскую границу попытались незаконно перейти 298 иностранцев. Задержаны трое граждан Ирака.

Сообщается также, что 9 сентября за пособничество в незаконном пересечении границы из Беларуси в Польшу пограничники задержали десять иностранцев — граждан Йемена, получивших статус беженцев в Германии, и восемь граждан Грузии. Их вышлют из Польши и Евросоюза в целом.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил, что за прошедшие сутки не впустили 50 мигрантов, пытавшихся попасть в страну с территории Беларуси. Попытки фиксировались в Игналинском, Шальчининкском, Варенском и Лаздийском районах. Портал обращает внимание на то, что на этой неделе больше всего мигрантов остановили именно в Лаздийском районе.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что за прошедшие сутки границу со стороны Беларуси попытались незаконно пересечь 39 человек. Задержанных нет, в страну никого не впустили.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.052 нелегальных мигранта. За это же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 377 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорится в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша. Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».

Ранее глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев объяснил, почему Литва не впустит в страну афганцев , о которых упомянул ЕСПЧ.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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