Лукашенко рассказал, когда планирует с Путиным подписать союзные программы

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоится 4 ноября, сообщил Александр Лукашенко на встрече в Минске 10 сентября с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Фото из архива

Он напомнил, что накануне в Москве прошли его переговоры с Владимиром Путиным . «Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились, это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ», — заявил Лукашенко.

По его словам, очень важное место в ходе переговоров заняли вопросы обеспечения безопасности. «Все время следственные органы у нас были в теме. Мы договорились с президентом России, что мы всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей. И международная обстановка к этому подталкивает: поток беженцев, наркотики захлестывают Россию и Беларусь. Поэтому роль органов следствия, предварительного дознания очень возрастает. Будем работать вместе, на нас вы всегда можете рассчитывать», — заявил Лукашенко.

На заседании Высшего госсовета 4 ноября (эта дата в РФ — День народного единства, — Naviny.by ), сообщил он, планируется утвердить разработанные программы Союзного государства, которые накануне были согласованы на его переговорах с Путиным.

К этой дате, отметил Лукашенко, программы «будут дошлифованы» и приняты правительствами обеих стран.

«В этом направлении уже начата серьезная работа. Надо перевернуть целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить к этим договоренностям. И особенно наши межгосударственные договоры — они тоже должны соответствовать нашим договоренностям», — заявил Лукашенко.

Как сообщалось, 9 сентября в Москве Лукашенко и Путин согласовали 28 союзных программ . Об этом заявил президент России на совместной пресс-конференции .

По его словам, 10 сентября программы должны быть одобрены на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца года. «Мы договорились с Александром Григорьевичем, сейчас посмотрим наши графики и определим более-менее точную дату», — сказал Путин.

Кроме того, сообщил он, до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках Союзного государства, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии.

Читайте также: