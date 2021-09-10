О завершении строительства трубопровода «Северный поток — 2» сообщено официально. Проект длился более трех лет.

Как сообщает «Газпром», сегодня на утреннем оперативном совещании в компании глава его правления Алексей Миллер сообщил, что «в 8:45 по московскому времени строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено».

Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял в мае 2018 года, что западное сообщество должно приложить максимум усилий, чтобы остановить политпроекты (такие как «Северный поток — 2»), разрушающие единство ЕС, а в докладе Европарламента отмечалось, что проект по строительству газопровода «Северный поток — 2» идет вразрез с интересами ЕС.