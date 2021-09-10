«Газпром»: строительство «Северного потока — 2» завершено

/ Мир
Просмотров: 3

О завершении строительства трубопровода «Северный поток — 2» сообщено официально. Проект длился более трех лет.

Как сообщает «Газпром», сегодня на утреннем оперативном совещании в компании глава его правления Алексей Миллер сообщил, что «в 8:45 по московскому времени строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено».

Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял в мае 2018 года, что западное сообщество должно приложить максимум усилий, чтобы остановить политпроекты (такие как «Северный поток — 2»), разрушающие единство ЕС, а в докладе Европарламента отмечалось, что проект по строительству газопровода «Северный поток — 2» идет вразрез с интересами ЕС.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Северный поток — 2 Персона: Алексей Миллер

Другие материалы на эту тему:

«Газпром» сокращает транзит газа через Беларусь. Сколько потеряет наш бюджет?

«Газпром» сокращает транзит газа через Беларусь. Сколько потеряет наш бюджет?