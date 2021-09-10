Двое задержанных на вчерашнем марше в Минске арестованы на 13 и 15 суток

Суд Фрунзенского района Минска 9 сентября рассмотрел дела в отношении трех минчан, задержанных в этот же день утром во время марша на улице Кунцевщина, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Во Фрунзенском РУВД в отношении задержанных составили протоколы по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

24-летний Владислав Кубицкий арестован на 15 суток. Свою вину в суде не отрицал. Судья Юлия Близнюк поинтересовалась, как он мог не знать, что шествие с «протестной» символикой незаконное. Кубицкий ответил, что понял это после задержания.

К материалам дела были приобщены показания мужчины, которые он дал сразу после задержания: он заявил, что «после призыва решил принять участие в несанкционированном массовом мероприятии в виде шествия, которое должно было состояться по улице Кунцевщина в сторону станции метро «Каменная Горка». В суде Кубицкий заявил, что ему «приказали прочитать эти слова в РУВД».

41-летнему Дмитрию Полякову судья Наталья Бугук назначила 13 суток ареста. В суде задержанный рассказал, что на днях ему пришло сообщение в «Телеграм» с предложением поучаствовать в марше. Утром 9 сентября он с девушкой подошел к 26-й поликлинике и ждал начала шествия. Туда начали подходить неизвестные люди в черной одежде. Потом к ним подбежала неизвестная девушка и раздала бело-красно-белые флаги. Через несколько минут в метрах десяти от себя он заметил несколько людей, которые уже шли с флагами. Он с девушкой начали идти к группе людей, но через два метра их задержали.

37-летняя Александра Донченко, подруга Полякова, решением судьи Юлии Близнюк оштрафована на 90 базовых величин (2.610 рублей). По словам девушки, раньше она не участвовала в протестных акциях, на марш пошла по предложению Полякова.

По сведениям правозащитников, на марше также были задержаны мать и сын Татьяна и Алексей Бусел, а после обыска в их квартире был задержан и Сергей Бусел — муж и отец, ночью его отпустили. Дела матери и сына в суде Фрунзенского района не рассматривали, их статус неизвестен.

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