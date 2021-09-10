«Гродно Азот» остановил работу двух цехов

/ Экономика
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Как отметили на предприятии, никакой чрезвычайщины здесь нет — цеха аммиак-3 и карбамид-3 остановлены на капитальный ремонт.

«При проведении плановой остановки с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается», — сообщили на промышленном гиганте, подчеркнув, что «угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет».

Ожидается, что ремонтные работы в цехах займут 25 дней.

 

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Тэги: Гродно Азот

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