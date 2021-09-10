Зеленский не исключил «полномасштабной войны» с Россией

Выступая сегодня на форуме YES Brainstorming 2021, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получил прямого ответа от американского коллеги Джо Байдена по поводу членства в НАТО.

«Моя позиция проста — мы готовы к НАТО: уровню армии, специалистов, реформы, которые мы проводим, нужны прежде всего. Мы не получаем [в ответ] то, на что рассчитываем? Да, мы этого не получаем, но мы этого не просим. Нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины прочного Европейского союза не будет. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, ЕС без Украины будет сильнее слабнуть. Если вы хотите, чтобы Россия усилилась — не берите Украину (в ЕС и НАТО)», — приводит korrespondent.net слова Зеленского.

Также он считает вероятной возможность полномасштабной войны с Россией: «Если будет мощная эскалация со стороны России — это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая возможность есть. Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность».

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