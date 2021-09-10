«Запад-2021». Около 400 разведчиков приняли участие в учениях в Ивановской области

На базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения завершилась активная фаза совместных российско-белорусских тактико-специальных учений разведывательных подразделений ВДВ и сил спецопераций вооруженных сил России и Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, в учениях было задействовано около 40 военнослужащих сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси и около 350 военнослужащих отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Военнослужащие провели боевые стрельбы на полигоне Песочное в Ярославской области.

Смешанные разведгруппы уничтожили объекты условного противника. Выполнив поставленную задачу, спецназ оперативно эвакуировал группу. В свою очередь российские военнослужащие вступили в бой при поддержке экипажей БМД-2 и артиллерии. «Противник» был полностью уничтожен.