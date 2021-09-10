В Дзержинске утонул пенсионер

/ Происшествия
Просмотров: 35

Трагедия на воде случилась накануне вечером в Дзержинском водохранилище.

Фото с сайта fishbook.by

Прибывшие после сообщения о тонущем мужчине спасатели обнаружили и достали из воды тело 78-летнего пенсионера.

Обстоятельства происшествия не сообщаются.

Напомним, в начале августа в ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским Александр Лукашенко отметил, что власть несет ответственность за гибель людей на воде.

МЧС рекомендует:

  • купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах;
  • не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
  • не заплывайте далеко;
  • не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;
  • не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;
  • соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами;
  • не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении плавать.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: утонул мужчина Город: Дзержинск