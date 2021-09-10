В Дзержинске утонул пенсионер

Трагедия на воде случилась накануне вечером в Дзержинском водохранилище.

Фото с сайта fishbook.by

Прибывшие после сообщения о тонущем мужчине спасатели обнаружили и достали из воды тело 78-летнего пенсионера.

Обстоятельства происшествия не сообщаются.

Напомним, в начале августа в ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским Александр Лукашенко отметил, что власть несет ответственность за гибель людей на воде .

МЧС рекомендует:

купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах;

не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывайте далеко;

не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;

не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;

соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами;

не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении плавать.