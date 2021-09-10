Доллар и евро падают на открытии торгов 10 сентября
На открытии последних на этой неделе торгов на БВФБ падаю американская и европейская валюты.
Доллар сдает 0,0056 пункта — 2,5048 белорусского рубля, а евро на 0,0043 пункта — 2,9645 белорусского рубля.
На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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