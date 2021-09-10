Доллар и евро падают на открытии торгов 10 сентября

На открытии последних на этой неделе торгов на БВФБ падаю американская и европейская валюты.

Доллар сдает 0,0056 пункта — 2,5048 белорусского рубля, а евро на 0,0043 пункта — 2,9645 белорусского рубля.

На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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