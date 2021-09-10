Очередная авария оставила без воды 91 многоэтажку, более 1200 частных домов, две школы, пять детсадов и поликлинику
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В системе жилищно-коммунального хозяйства произошла очередная авария на трубопроводе.
Как сообщили в МЧС, накануне днем «поступило сообщение о повреждении задвижки на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм» в Фаниполе на улице Зеленой.
По данным спасателей, без водоснабжения оставались 91 многоквартирный и 1242 частных жилых дома, две школы, пять детских садов и поликлиника.
Организовывался подвоз воды. В 23:36 водоснабжение было восстановлено.