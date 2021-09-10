«Она понимала, что будут болеть против нее, но чтобы настолько!» Легенда тенниса рассказал, как публика «хейтила» Соболенко в полуфинале US Open

Легендарный шведский теннисист, экс-первая ракетка мира Матс Виландер рассказал в эфире телеканала «Евроспорт», на котором работает экспертом, как публика болела против Арины Соболенко в полуфинале US Open .

Фото из микроблога US Open

«Арине, конечно, было тяжело с этой публикой, — заявил эксперт. — Она, наверное, понимала, что многие будут болеть против нее, но чтобы настолько!»

По словам Виландера, арена буквально взорвалась овациями после первой двойной ошибки белоруски в последнем гейме матча.

Экс-первая ракетка считает, что так поступать публика не должна: «В такой атмосфере, когда люди испытывали экстаз от твоих ошибок, неверных решений, очень тяжело добиваться положительного результата», — резюмировал великий Матс.

Матс Виландер — первая ракетка мира (20 недель с 12 сентября 1988 года).

Среди его достижений шесть в одиночном и один в парном титул чемпиона на турнирах «Большого шлема»:

Australian Open (1983, 1984, 1988);

Roland Garros (1982, 1985, 1988);

US Open (1988);

Wimbledon в парном разряде (1986 вместе с Йоакимом Нюстрёмом).

Трехкратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной Швеции (1984-85, 1987).