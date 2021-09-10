Путин открестился от миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС

Президент России Владимир Путин отказался дать политическую оценку миграционному кризису на границе Беларуси с государствами Евросоюза.

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На пресс-конференции 9 сентября по итогам встречи с Александром Лукашенко в Москве журналисты поинтересовались у Путина, будут ли Россия и Беларусь предпринимать совместные действия по урегулированию миграционного кризиса. Российский руководитель ответил, что к совместным действиям его призывают европейские лидеры и «просят как-то на это повлиять». «У меня ответ простой: нас это не касается, это не наша граница», — подчеркнул он.

«В этой связи возникает вопрос. Все хотят разговаривать напрямую с движением «Талибан», хотя оно внесено в список террористических организаций Организацией Объединенных Наций. Тем не менее говорят, что «Талибан» контролирует территорию и надо с ним разговаривать, — заявил президент РФ. — Но президент Белоруссии Лукашенко Александр Григорьевич пришел к власти не в результате вооруженной борьбы, а путем голосования. Нравится кому-то, не нравится — это другой вопрос. Мой ответ такой: идите разговаривайте с властями Беларуси. Россия здесь ни при чем».

На вопрос, верит ли он в высказывания, что Беларусь развязала гибридную войну в отношении Евросоюза, Путин ответил: «Таких хлестких заявлений очень много. Мой белорусский коллега — сам большой специалист по хлестким заявлениям. Вы его спросите — он вам сейчас наговорит. Что там войну кто-то развязал — не знаю. Ответ очень простой: вы хотите прояснить проблему, хотите ее по-настоящему решать — обращайтесь к белорусским властям, на любом уровне, решайте проблему с соседним государством».

При этом Путин подчеркнул, что не понимает, почему европейские страны не принимают пришедших через Беларусь беженцев из Афганистана. «Европейские страны говорят о катастрофе, которая там происходит (в Афганистане. — БелаПАН.), винят себя, бьют цепями и посыпают голову пеплом за то, что они бросили там своих людей, — заявил российский президент. — Но часть афганцев приходит на белорусско-литовскую или белорусско-польскую границу. Пусть там не только одни афганцы, но выгоняют с территории европейских государств всех подряд, в том числе афганцев. Я не понимаю этой логики. Можно в чем угодно обвинять Белоруссию, но этих-то возьмите хотя бы, отсейте и возьмите хотя бы афганцев. Куда их выталкивать — обратно в Афганистан?»

Ранее глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев объяснил, почему Литва не впустит в страну афганцев , о которых упомянул ЕСПЧ.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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