Эксперт: Путин не готов дожимать Лукашенко в рамках создания единого государства

Несмотря на достаточно громкие заявления на пресс-конференции по итогам встречи президента Владимира Путина и Александра Лукашенко, ничего сверхъестественного не произошло. Такое мнение высказал руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук.

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В комментарии для «Голоса Америки» он признался, что ничего судьбоносного не ожидал от переговоров российского и белорусского политиков. По его мнению, Путин не готов ставить вопрос ребром, невзирая ни на что дожимать Лукашенко в рамках создания единого государства.

«Лукашенко тоже к этому не готов вне зависимости от того, какие документы им подписаны, — добавил он. — Поэтому все прошло примерно по тому же сценарию, что и раньше. Лукашенко давно понял, что у Путина нет конкретных рычагов давления по реализации проекта единого государства. Народной поддержки проекта в обеих странах нет тем более. Поэтому это стало просто очередной встречей. Это все привычный набор слов и клише».

Кроме того, Романчук думает, что вскоре произойдет очередной виток ухудшения российско-белорусских отношений.

«Путин будет ссылаться на подписанные документы и требовать одного, а Лукашенко, ссылаясь на те же документы, потребует совершенно обратного. То есть начнется воспроизведение того конфликта, который был между двумя странами многие годы, в том числе и первую половину 2020 года — вплоть до президентских выборов», — считает глава Центра Мизеса.

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