Россия полностью откроет для Беларуси закрытое из-за COVID-19 небо

/ Общество
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Между Россией и Беларусью снимаются ковидные ограничения в авиасообщении, сообщил президент РФ Владимир Путин 9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко.

По его словам, такое решение принято 9 сентября на правительственной комиссии в Москве.

«До того, как эти ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов, сейчас — 36. Я не думаю, что за два дня восстановится доковидный уровень, но полагаю, что восстановление пойдет быстро. В том числе потому, что будут, надеюсь, быстро реализовываться те договоренности и те программы (видимо, союзные программы Беларуси и России, согласованные 9 сентября. — БелаПАН.), о которых мы вас информировали», — отметил Путин.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Беларусь-Россия авиаперевозки Персона: Владимир Путин

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