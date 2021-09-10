Россия полностью откроет для Беларуси закрытое из-за COVID-19 небо

Между Россией и Беларусью снимаются ковидные ограничения в авиасообщении, сообщил президент РФ Владимир Путин 9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко.

По его словам, такое решение принято 9 сентября на правительственной комиссии в Москве.

«До того, как эти ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов, сейчас — 36. Я не думаю, что за два дня восстановится доковидный уровень, но полагаю, что восстановление пойдет быстро. В том числе потому, что будут, надеюсь, быстро реализовываться те договоренности и те программы (видимо, союзные программы Беларуси и России, согласованные 9 сентября. — БелаПАН.), о которых мы вас информировали», — отметил Путин.