Соболенко сенсационно проиграла 19-летней канадке в полуфинале US Open

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Белоруска Арина Соболенко не смогла выйти в финал последнего в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема».

Фото из микроблога US Open

В полуфинале Открытого чемпионата США действующая вторая ракетка мира в трех партиях уступила 19-летней канадке Лейле Фернандес, которая занимает 73-е место в мировой табели о рангах мирового женского тенниса.

Почти два с половиной часа продолжавшийся матч завершился викторией североамериканки —  7:6, 4:6, 6:4.

Соперницей Фернандес в финале станет британка Эмма Радукану — 6:1, 6:4.

 

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Тэги: US Open женский теннис Персона: Арина Соболенко Лейла Фернандес

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