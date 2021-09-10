Соболенко сенсационно проиграла 19-летней канадке в полуфинале US Open

Белоруска Арина Соболенко не смогла выйти в финал последнего в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема».

Фото из микроблога US Open

В полуфинале Открытого чемпионата США действующая вторая ракетка мира в трех партиях уступила 19-летней канадке Лейле Фернандес, которая занимает 73-е место в мировой табели о рангах мирового женского тенниса.

Почти два с половиной часа продолжавшийся матч завершился викторией североамериканки — 7:6, 4:6, 6:4.

Соперницей Фернандес в финале станет британка Эмма Радукану — 6:1, 6:4.