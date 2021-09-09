Путин пообещал Беларуси кредиты примерно на 630 млн долларов

Общий объем российских кредитов Беларуси с сентября текущего до конца 2022 года составит около 630 млн долларов, сообщил президент России Владимир Путин 9 сентября на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко в Москве.

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Лукашенко в свою очередь заявил, что Беларуси не нужны новые кредиты: «Если мы от атомной станции, на которую нам выделен определенный кредит — это практика Российской Федерации во всем мире, — чего-то сэкономим, я его попросил: «Ты мне отдай экономию эту как кредит». Ответ был такой: «Подумаем, если будут хорошие, выгодные проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает».

В апреле 2019 года Лукашенко сообщил, что строительство БелАЭС в результате «жесточайшего контроля» обойдется менее чем в 7 млрд долларов вместо запланированных 10 млрд.

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