Путин назвал цену на газ для Беларуси на 2022 год

Во время пресс-конференции по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла сегодня в Кремле, была объявлена цена на газ.

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Как заявил глава российского государства цена на российское «голубое топливо» для союзника на 2022 год будет такой же, как и в 2021-м, т.е. — 128,5 доллара/тыс. куб. м.

Кроме этого, Путин анонсировал подписание до 1 декабря 2023 года договора по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.

Ранее белорусская сторона рассчитывала на снижение стоимости газа.

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