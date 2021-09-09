Путин назвал цену на газ для Беларуси на 2022 год

/ Экономика
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Во время пресс-конференции по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла сегодня в Кремле, была объявлена цена на газ.

Фото pixabay.com

Как заявил глава российского государства цена на российское «голубое топливо» для союзника  на 2022 год будет такой же, как и в 2021-м, т.е. — 128,5 доллара/тыс. куб. м.

Кроме этого, Путин анонсировал подписание до 1 декабря 2023 года договора по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.

Ранее белорусская сторона рассчитывала на снижение стоимости газа.

 

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Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Владимир Путин

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