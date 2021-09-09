Путин назвал цену на газ для Беларуси на 2022 год
Во время пресс-конференции по итогам
Как заявил глава российского государства цена на российское «голубое топливо» для союзника на 2022 год будет такой же, как и в 2021-м, т.е. — 128,5 доллара/тыс. куб. м.
Кроме этого, Путин анонсировал подписание до 1 декабря 2023 года договора по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.
Ранее белорусская сторона рассчитывала на снижение стоимости газа.
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