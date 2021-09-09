Лукашенко и Путин готовят к подписанию 28 союзных программ

Белорусская и российская стороны готовят к подписанию 28 союзных программ , которые ранее назывались «дорожными картами» по пути углубленной интеграции.

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Как заявил сегодня в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля, все началось в Сочи три года назад, когда «нас все время критиковали: а чего нет динамики, нет развития в Союзном государстве, — и тогда мы решили отреагировать. Мы тогда начертали более 30 «дорожных карт», схематично представили, что надо сделать».

Он отметил, что стороны готовы завершать обсуждение 28 программ. «Это — очень много, это — основные крупные темы и направления нашего сотрудничества, — считает Лукашенко. — Если они [правительства Беларуси и России] их принимают, то на Высшем госсовете (как мы договаривались с Вами)… может быть в конце октября, примем окончательно эти программы».

Белорусский правитель считает, что «это будет прорыв, прорыв во многих сферах – это не тайна, мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали».

Стороны хорошо помнят фиаско переговоров 2019 года о дорожных картах углубления интеграции (их теперь переименовали в союзные программы). Тогда, казалось, все было на мази, предполагалось, что карты красиво подпишут к 20-летию Союзного государства в декабре, но в последний момент Лукашенко пошел на попятный — и торжества не получилось.

Однако сейчас независимые эксперты склоняются к прогнозу, что в нынешнем году союзные программы будут-таки подписаны. Лукашенко это фактически уже пообещал, писали ранее Naviny.by .

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