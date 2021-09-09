Власти демократических стран должны активнее помогать находящимся в изгнании белорусским журналистам

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Мировое сообщество должно оказать помощь белорусским журналистам, находящимся сейчас в изгнании. Об этом говорится в призыве Международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF).

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

После президентских выборов 2020 года и последовавшими за этим мирными акциями протеста, белорусский режим прибег к репрессиям, под которые попали, в том числе, и представители СМИ (на сегодняшний день, по данным лишенной регистрации Белорусская ассоциация журналистов, 28 журналистов находится за решеткой по самым разным статьям УК).

В этой связи многие независимые журналисты были вынуждены уехать из страны. Более того, запретили ряд ассоциаций, которые выступают за свободу слова и печати, права человека и журналистов.

По словам главы германского филиала RSF Кристиана Мира, правительства демократических стран должны гораздо активнее помогать представителям СМИ «продолжать свою важную работу за рубежом и обеспечить им хотя бы на некоторое время защиту от преследования».

 

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Тэги: свобода слова

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