В Украине рухнул рейтинг Лукашенко

/ Политика
Просмотров: 91

В ходе свежего опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», выяснилось отношение граждан Украины к Александру Лукашенко.

Как отмечается в пресс-релизе компании, отношение к белорусскому правителю резко ухудшилось. Так, отрицательно к нему относится 59процентов опрошенных (положительно — 34). По данным социологов за год уровень поддержки Лукашенко украинцами упал на одиннадцать процентных пунктов, а за два года — вдвое (с 67 до 34 процентов).

Еще хуже отношение наших южных соседей к президенту РФ Владимиру Путину: негативно — 81, а положительно — 15 процентов.

А вот, кто у украинцев в топе лидеров общественного мнения:

  • Ангела Меркель —  73 процента положительно, 19 — отрицательно;
  • Джо Байден — 64/19;
  • Эмманюэль Макрон — 57/19;
  • Анджей Дуда — 54/10.

Как отметили в «Рейтинге», выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Опрос проводился 2-4 сентября.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Украина Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Массовый исход в Украину. «В Беларуси происходит гуманитарная катастрофа»

Массовый исход в Украину. «В Беларуси происходит гуманитарная катастрофа»

Конфронтация Минска и Киева: обе стороны понесут потери, выиграет Москва

Конфронтация Минска и Киева: обе стороны понесут потери, выиграет Москва

Зеленский не исключает российской военной агрессии со стороны Беларуси

Зеленский не исключает российской военной агрессии со стороны Беларуси

В Украине и еще десятках стран прошли акции в поддержку белорусов

В Украине и еще десятках стран прошли акции в поддержку белорусов