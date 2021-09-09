В Украине рухнул рейтинг Лукашенко

В ходе свежего опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», выяснилось отношение граждан Украины к Александру Лукашенко.

Как отмечается в пресс-релизе компании, отношение к белорусскому правителю резко ухудшилось. Так, отрицательно к нему относится 59процентов опрошенных (положительно — 34). По данным социологов за год уровень поддержки Лукашенко украинцами упал на одиннадцать процентных пунктов, а за два года — вдвое (с 67 до 34 процентов).

Еще хуже отношение наших южных соседей к президенту РФ Владимиру Путину: негативно — 81, а положительно — 15 процентов.

А вот, кто у украинцев в топе лидеров общественного мнения:

Ангела Меркель — 73 процента положительно, 19 — отрицательно;

Джо Байден — 64/19;

Эмманюэль Макрон — 57/19;

Анджей Дуда — 54/10.

Как отметили в «Рейтинге», выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Опрос проводился 2-4 сентября.

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