Лукашенко сравнил себя и Путина с бульдозерами

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Во время встречи с президентом РФ Владимиром  Путиным Александр Лукашенко заверил, что в эту поездку политикам удастся «хорошо поработать».

Фото пресс-службы Кремля

Как передает пресс-служба Кремля, минский визитер отметил, что у сторон осталось уже не так много необсужденных вопросов.

Прошлые встречи, по словам Лукашенко, «длились очень долго — и по пять, и по восемь часов, потому что тогда приходилось нам, можно сказать, как бульдозерам проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов. Они-то поработали, но все время натыкались на проблемы, которые не могли разрешить или принять решения не могли — нам приходилось с Вами работать».

Он выразил надежду, что достигнутые договоренности позволят двум странам сделать прорыв в белорусско-российских отношениях.

 

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Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Москва

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