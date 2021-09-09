На трассе М-10 маршрутка вылетела в кювет и перевернулась
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Дорожно-транспортное происшествие с участие маршрутного такси произошло накануне в Ивановском районе.
По информации региональной Госавтоинспекции, на 455-м километре трассы М-10 Кобрин — Гомель — граница РФ 59-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон, но зацепил корпусом ковш трактора.
Маршрутка вылетела в кювет, где перевернулась. В момент аварии в салоне находилось одиннадцать пассажиров, двое из которых были доставлены в больницу.