На трассе М-10 маршрутка вылетела в кювет и перевернулась

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Дорожно-транспортное происшествие с участие маршрутного такси произошло накануне в Ивановском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, на 455-м километре трассы М-10 Кобрин — Гомель — граница РФ 59-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон, но зацепил корпусом ковш трактора.

Маршрутка вылетела в кювет, где перевернулась. В момент аварии в салоне находилось одиннадцать пассажиров, двое из которых были доставлены в больницу.

 

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Тэги: ДТП маршрутка Город: Иваново

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