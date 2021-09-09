Путин рассказал, зачем пригласил приехать Лукашенко

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко, в начале которых российский лидер рассказал, зачем пригласил белорусского гостя в Москву.

По его словам, это связано с тем, что необходимо «подвести итоги того, что было сделано за последнее время — по формированию программ развития Союзного государства — на экспертном, правительственном уровне».

Путин выразил надежду, что сегодня удастся договориться: «Судя по всему, по некоторым ключевым направлениям, действительно, эксперты договорились. Нам нужно с Вами сверить часы, поставить точку по некоторым вопросам и дать возможность правительствам финализировать некоторые из этих договоренностей».

Он поприветствовал Лукашенко и высказал уверенность, что «мы сегодня как следует поработаем».

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