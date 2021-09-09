Количество политзаключенных в Беларуси превысило 660

Белорусское правозащитное сообщество признало политзаключенными еще двух человек.

В список включены Андрей Крылов и Сергей Купрешин.

Крылов получил пять лет лишения свободы в колонии за «призыв к участию в массовых беспорядках путем размещения сообщения в телеграм-чате».

Военный пенсионер Купрешин осужден на три года колонии за «оскорбление должностных лиц и хранение пороха после лишения права на хранение и ношение охотничьего оружия».

Общее количество политзаключенных достигло 661. Среди них — директор и главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, бывший директор Дмитрий Новожилов и бывший заместитель директора Андрей Александров.

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