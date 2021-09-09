Начальник Генштаба Гулевич припугнул коллективный Запад

Стратегические учения «Запад-2021» продемонстрируют высокую готовность армий Беларуси и России к «совместным действиям по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Союзного государства», заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич 9 сентября на открытии учений.

Церемония состоялась на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (Барановичский район, Брестская область). На ней присутствовали расчеты военнослужащих стран — участниц учений, офицеры министерств обороны и генеральных штабов вооруженных сил Беларуси и России из состава Объединенного командования региональной группировки войск (сил) — РГВ (С), а также представители Казахстана из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

«Это станет своеобразным сигналом для коллективного Запада о бесперспективности разговора с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана и других стран Организации Договора о коллективной безопасности, — цитирует Гулевича пресс-служба Министерства обороны. — Белорусско-российское учение, как бы его ни преподносили на Западе, является элементом подготовки войск. Армия должна готовиться к защите своих рубежей. При этом достижение слаженности совместных действий военнослужащих наших стран — это наиболее сложный вопрос организации взаимодействия, который мы будем отрабатывать в ходе учения».

По словам начальника Генштаба, организаторы учений открыты для всех стран — участниц ОБСЕ, а само проведение маневров не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

«Особенностью учения в этом году стало то, что помимо участников РГВ (С) в нем примут участие также представители Вооруженных сил Республики Казахстан, — отметил он. — Этим демонстрируется единство готовности к совместному выполнению задач всех стран ОДКБ. В ходе учения будет отрабатываться ведение оборонительных боев, отход, ведение маневренной обороны и затем проведение контрнаступления в интересах восстановления территориальной целостности Республики Беларусь. Также особенностью будет являться то, что планируется проведение большого количества десантов: тактических, оперативных различного рода уровней и масштабов».

Гулевич подчеркнул, что «Запад-2021» имеет «исключительно оборонительную направленность».

Как сообщалось, учения «Запад-2021» пройдут 10—16 сентября на четырех белорусских полигонах (230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиаполигон Ружанский, Брестский полигон) и девяти российских полигонах (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

Со стороны Беларуси к учениям привлекаются белорусская часть Объединенного командования региональной группировки войск (сил), органы военного управления объединений и соединений, воинские части и подразделения ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, оперативных командований, родов войск, спецвойск, вооружения и тыла, территориальной обороны, других войск и воинских формирований.

Со стороны РФ в маневрах будут участвовать российская часть Объединенного командования РГВ (С), управление 1-й танковой армии, часть соединений и воинских частей армейского комплекта, авиация Военно-космических сил России из состава российской части РГВ(С).

К части учений, которые пройдут на территории Беларуси, привлекут около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военных из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Также будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники (в том числе около 140 танков), около 110 единиц артиллерии и ракетных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

На территории РФ от Вооруженных сил Беларуси в учениях будут участвовать около 400 военнослужащих, задействуют более 30 единиц боевой техники.

До 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника белорусской армии вернутся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения ВС России покинут территорию Беларуси.