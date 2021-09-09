Глава СОГГ объяснил, почему Литва не впустит в страну афганцев, о которых упомянул  ЕСПЧ

Афганские граждане, упомянутые в постановлении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), запрещающем их высылать из страны, обнаружены у границы Литвы с Беларусью, их не впустят в Литву.

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Как заявил глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев, «появились эти нелегальные мигранты, как и прогнозировалось, с белорусской стороны, пришли к государственной границе, желая нелегально попасть в Литву». По его словам, там же находится и адвокат мигрантов, которая пытается убедить должностных лиц Литвы в том, что этих людей следует впустить, реализуя решение ЕСПЧ, пишет delfi.lt .

Однако Любаев подчеркнул, что Литву не обязали их впускать, она лишь не должна их высылать, если они находятся на территории страны: «Наши должностные лица будут следовать порядку, действующему на территории Литовской Республики, и этих мигрантов не впустят».

По его данным, эти люди прибыли без удостоверений личности, у них есть лишь копия решения ЕСПЧ. В среду Европейский суд применил временные меры защиты по делу пяти граждан Афганистана против Литвы, временно не разрешив их высылать из страны.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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