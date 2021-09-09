Глава СОГГ объяснил, почему Литва не впустит в страну афганцев, о которых упомянул  ЕСПЧ

Как заявил глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев, «появились эти нелегальные мигранты, как и прогнозировалось, с белорусской стороны, пришли к государственной границе, желая нелегально попасть в Литву». По его словам, там же находится и адвокат мигрантов, которая пытается убедить должностных лиц Литвы в том, что этих людей следует впустить, реализуя решение ЕСПЧ, пишет delfi.lt.
Однако Любаев подчеркнул, что Литву не обязали их впускать, она лишь не должна их высылать, если они находятся на территории страны: «Наши должностные лица будут следовать порядку, действующему на территории Литовской Республики, и этих мигрантов не впустят».
По его данным, эти люди прибыли без удостоверений личности, у них есть лишь копия решения ЕСПЧ. В среду Европейский суд применил временные меры защиты по делу пяти граждан Афганистана против Литвы, временно не разрешив их высылать из страны.
Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.