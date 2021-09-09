В Барановичах начал действовать белорусского-российский учебно-боевой центр

Зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил Беларуси и РФ 9 сентября заступили на боевое дежурство в составе недавно созданного на белорусской территории общего учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО.

«На аэродроме 61-й истребительной авиационной базы Вооруженных сил Беларуси (Барановичи) прошел торжественный ритуал заступления на боевое дежурство по совместной охране дежурными силами воздушных границ Союзного государства, — сообщает пресс-служба Министерства обороны. — Одновременно в это же время в западной точке страны специалисты зенитных ракетных войск также заступили на боевое дежурство с теми же задачами и целями».

В военном ведомстве отметили, что учебно-боевой центр создан для «повышения профессионально-должностной подготовки», изучения новых образцов техники, которые «в ближайшей перспективе могут быть поставлены на вооружение белорусской армии», а также совершенствования практических навыков личного состава подразделений вооруженных сил Беларуси и России.

«Создание центра позволит укрепить практическую составляющую единой региональной системы противовоздушной обороны Союзного государства», — считают в Минобороны.

Как сообщалось, для формирования совместного учебно-боевого центра 28 августа в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск России. С этой же целью 8 сентября на аэродром Барановичи прибыли многоцелевые истребители Су-30СМ Военно-космических сил России.

5 марта в Москве министр обороны Беларуси Виктор Хренин и его российский коллега Сергей Шойгу договорились о создании на территории двух стран трех учебно-боевых центров совместной подготовки.

После этой встречи пресс-служба Минобороны сообщила, что в Беларуси создадут центр, на базе которого «будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил РФ, а также совместное выполнение учебно-боевых задач».

На территории России сформируют совместный учебно-боевой центр сухопутных войск, где «будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений государств по методикам, учитывающим боевой опыт российских вооруженных сил», а также центр на базе Балтийского флота, который позволит «готовить белорусские подразделения на базе воинских частей морской пехоты РФ, оснащенных БТР82А».

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