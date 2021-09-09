В Беларуси вновь начало расти число новых пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.842 пациента с COVID-19 , скончались 11 человек. Выписано 1.607 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Днем ранее было зафиксировано 1.760 новых случаев коронавирусной инфекции, 7 сентября — 1.419, 6-го — 1.473, 5-го — 1.963, 4-го — 1.946, 3-го — 1.950.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 497.420 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровел 488.341 пациент с ранее подтвержденным коронавирусом. Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1.975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 3.882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 21.588 тестов на COVID-19 (днем ранее 21.970). Всего проведено 7.965.237 тестов.

По информации Минздрава, полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 1,445 млн человек, получили первую дозу вакцины 1,732 млн.

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