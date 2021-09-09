Политолог: Кремль сможет использовать «дорожные карты», как удавку для белорусского суверенитета

По мнению гендиректора международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь», политолога Андрея Егорова, никогда самые амбиционные цели, которые ставились и заявлялись в плане белорусско-российской интеграции, не соответствовали реальности.

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Эксперт отмечает, что все эти годы стороны использовали в Союзном государстве «логику политической выгоды», пишет DW . «Россия руководствовалась сохранением контроля над постсоветским пространством, а Беларусь продавала интеграцию за сиюминутные экономические блага», — считает он.

Политолог также напомнил, что подписание «дорожных карт» углубленной интеграции в последние годы анонсировали много раз, однако на деле ничего не происходило. Он не исключил, что и в этот раз тоже ничего не произойдет.

Вместе с тем Егоров подчеркнул, что «нужно понимать, что это угроза». «Любые «дорожные карты», которые формулируют какие-либо обязательства, — это вред для независимости Беларуси. Россия сможет использовать их как удавку для белорусского суверенитета», — резюмировал эксперт.

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