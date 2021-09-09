Спасатели достали из-под завалов тело еще одной жертвы взрыва дома в Ногинске

Взрыв газа в одной из многоэтажек Ногинска (Подмосковье) произошел утром 8 сентября. Ударная волна обрушила три этажа — со второго по четвертый.

Фото МЧС

На данный момент, спасатели подтвердили гибель семи человек (в т.ч. десятилетний ребенок и подросток), еще 20 получили различные травмы — шесть их них находятся в больнице.

Сегодня до конца дня поисково-спасательную операцию планируется завершить.