Спасатели достали из-под завалов тело еще одной жертвы взрыва дома в Ногинске
Взрыв газа в одной из многоэтажек Ногинска (Подмосковье) произошел утром 8 сентября. Ударная волна обрушила три этажа — со второго по четвертый.
На данный момент, спасатели подтвердили гибель семи человек (в т.ч. десятилетний ребенок и подросток), еще 20 получили различные травмы — шесть их них находятся в больнице.
Сегодня до конца дня поисково-спасательную операцию планируется завершить.
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